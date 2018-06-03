Москва, 3 июня, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие часы ожидается дождь с грозой и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает в воскресенье, 3 июня, Главное управление МЧС России по г. Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Указатель ветра

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток 3 июня в отдельных районах г. Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали жителям и гостям города по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Оказавшимся на улице гражданам рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться под деревьями.

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