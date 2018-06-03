Москва, 3 июня, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Гвинея намерена передать «Русалу» на разработку месторождение бокситов и алюминия Акель-Догу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом сообщил председатель национального собрания Гвинейской Республики Клод Кондиано в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Civertan Grafik Бокситы

«В настоящий момент, видя, насколько Россия эффективно участвует на мировом рынке в этом секторе (глиноземов и бокситов), мы передали президенту (Гвинеи) на ратификацию проект договора о передаче «Русалу» месторождения бокситов и алюминия Акель-Догу, которое как раз занимается добычей и переработкой глинозема», — заявил Кондиано.

Он подчеркнул, что «если этот договор будет доведен до ума, это будет гигантский проект».

Гвинея заинтересована в росте доли России на рынке, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудничество с Гвинеей по добыче алюминийсодержащей руды (бокситов), по которым страна является мировым лидером (две трети мировых запасов), началось еще в 70-годы прошлого века, когда при техническом содействии СССР был построен бокситовый рудник Дебелее. В 2006 году комплекс во Фрии был приватизирован в пользу «Русала» указом президента Гвинеи. Во Фрие «Русал» производит 640 тыс. тонн глинозема и добывает 1,9 млн тонн бокситов в год, второй действующий горнодобывающий комбинат «Русала» в Гвинее КБК производит около 2,5 млн бокситов в год.