Дамаск, 4 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. О том, какие прецеденты могли бы помочь, и об отношении нынешних представителей христианских церквей Ближнего Востока к канонизации новомучеников рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Wilhelminakerkutrecht.nl Руины храма

Массовая канонизация сирийских христиан, погибших от рук экстремистов, — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и им подобных — была бы мощным сигналом не только местных христианских церквей, но и всего христианского мира о том, что масштабы трагедии, постигшей Сирию от рук террористов осознаны и люди, погибшие за свою веру, прославлены как новомученики.

Обычно, согласно многовековой традиции, христианские церкви берут многолетнюю паузу, прежде чем причислить кого-либо к лику святых. Но в новых условиях, когда противостоящие силы зла проявляют себя со всей очевидностью, применимы и новые правила. Так, например, поступила Католическая церковь, канонизировав погибшего от рук ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) французского священника отца Жака Амеля. В Сирии же до сих пор невозможно точно установить количество выживших христиан после атак исламистов. Исторически сирийская земля очень важна для христиан всего мира, а прославление сирийских новомучеников стало бы важным шагом со стороны как местных церквей, так и крупнейших церквей всего мира.

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