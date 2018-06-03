В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей
Москва, 3 июня, 2018, 20:20 — ИА Регнум. На юге Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом рассказали РБК в пресс-службе департамента Гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) столичной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
Авария произошла в воскресенье, 3 июня, на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.
«Произошло ДТП, в котором пострадали, по данным очевидцев, шесть человек, — рассказали в департаменте ГОЧСиПБ. — С места аварии экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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