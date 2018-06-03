Вашингтон, 3 июня, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хотел бы пообщаться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, однако говорить о встрече лидеров двух стран пока рано. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Когда настанет пора, о ней (о встрече президентов США и РФ) будет объявлено, — сказал Хантсман. — Белый дом сделает заявление в свое время».

Посол США в Москве напомнил, что Трамп ранее заявлял о желании встретиться с президентом Путиным.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что в Белом доме США идет подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

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