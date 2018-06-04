Хабаровск, 4 июня, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Губернаторский корпус субъектов Дальнего Востока сильно изменился — если в одних регионах действующие губернаторы ждут новых выборов, то в другие уже пришли новые лица. О главах дальневосточных регионов, действующих и уходящих, и о пришедших новых людях рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

В Якутии ушел в отставку Егор Борисов, на его место назначен врио главы республики Айсен Николаев — и оба эти события были ожидаемы. Николаев считается одним из «отличников» путинского резерва, хотя Якутск в бытность Николаева его мэром накопил ряд серьезных проблем, которые Николаеву придется решать уже на новом посту. Как и проблему госдолга — показателя, по которому Якутия лидирует в РФ.

Также не стала сюрпризом отставка губернатора Магаданской области Владимира Печёного, а вот назначение Сергея Носова как раз было неожиданным — теперь область возглавит бывший мэр Нижнего Тагила. Бывший губернатор Приамурья Александр Козлов назначен главой Минвостокразвития — решение, которого не ждали и встретили неоднозначно, в то время как область остается без руководителя, и даже примерно непонятно, кто им может стать.

В целом же, пока на Дальнем Востоке реализуется четвертая за постсоветский период федеральная программа по развитию, справиться с серьезнейшими накопившимися проблемами регион так и не может. Доходит до того, что в регионе есть трудности даже с теми «продуктами», которые он добывает: яркий пример — ситуация с газом, которого на Дальнем Востоке добывается рекордное количество, и который остается наименее газифицированным регионом России. Нефть тоже добывается именно здесь, а цены на бензин — самые высокие.

Какие проблемы предстоит решать главам регионов и какова ситуация в губернаторском корпусе субъектов Дальнего Востока, читайте подробно в статье: Ветер перемен кардинально обновил команду губернаторов ДФО: кто есть кто?

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