Москва, 3 июня, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Защитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Роман Нойштедтер на странице в соцсети Twitter прокомментировал свое отсутствие в окончательной заявке сборной России на чемпионат мира (ЧМ) в 2018 г.

Olaf Kozany Роман Нойштедтер

«К сожалению, тренер решил не включать меня в окончательную заявку на ЧМ, — написал Нойштедтер. — Конечно, я шокирован и разочарован».

Футболист также добавил, что желает игрокам сборной России «всего лучшего и чтобы не было травм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов представил окончательный состав национальной сборной, который примет участие в домашнем ЧМ-2018.

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