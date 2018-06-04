Вильнюс, 4 июня, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Боязнь России — истинная или имитируемая боязнь — продолжает оставаться ходовым товаром для литовских официальных лиц. Как в такой обстановке может пройти День России в Литве, намеченный на 9 июня, задается вопросом автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

ИА REGNUM День русской культуры в Вильнюсе

Действительно, вопрос о Дне России и его праздновании вовсе не шуточный, во всяком случае, агрессивная позиция литовских официальных лиц в высказываниях по отношению к России не собирается стихать. Не добавляет взаимопонимания между двумя странами и то, что Литва становится площадкой для съездов всякого рода «революционеров», несистемно оппонирующих «кремлевскому режиму» и обсуждающих на голубом глазу его, «режима», свержение.

Список политиков-неудачников, собирающихся на эти «слеты по интересам», конечно, не способен создать впечатление реальной хоть в каком-то отношении силы, Каспаров, и Пономарёв, Фейгин, Иноземцев, Кара-Мурза да Яшин, Ходорковский производят впечатление, скорее, уже стреляных патронов. Всё у них позади. Тем менее почетно для литовских министров общаться с этим отработанным материалом. Но ведь общаются. Как же может выглядеть праздник России на фоне этакого «политического зверинца»?

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