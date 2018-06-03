Манила, 3 июня, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал спецдокладчика Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Диего Гарсию-Саяна. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Родриго Дутерте

По данным агентства, конфликт между лидером Филиппин и эксперт начался после отставки главного судьи страны.

«Скажите ему (спецдокладчику ООН), чтобы он не вмешивался в дела моей страны, — сказал Дутерте на пресс-конференции. — Пусть катится к черту».

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент Родриго Дутерте и раньше отличался своими неоднозначными высказываниями. Так, 12 февраля 2018 г. Дутерте, отдавая распоряжение военным относительно подавления женских манифестаций, заявил, что военным не стоит убивать женщин, достаточно «прострелить им вагины».

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