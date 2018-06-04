Вашингтон, 4 июня, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Теодор Рошак написал несколько остросюжетных романов, но «Киномания», третий и главный из них, оказался переведен на русский язык и приглянулся отечественному читателю. О том, чем привлекает «Киномания», пишет автор ИА REGNUM Василий Владимирский.

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Рошак

В этом конспирологическом триллере есть всё, за что любители ценят этот жанр. Тайны, религиозные ордена, ритуалы, психиатрические клиники, сиротские приюты и монастыри, и даже тамплиеры. При этом в книге рассказывается история европейского и американского кинематографа с момента зарождения и до середины 1970-х, причем рассказывается, опять-таки, со всеми привлекающими внимание читателя элементами, будь то студийная политика, цензура и подпольные кинотеатры. Глубинный же слой книги составляет философия кино.

При этом книга увлекательна, напряженна, пропитана атмосферой увлекательной интеллектуальной игры и похожа одновременно на саморазоблачительные воспоминания и культурологическое эссе. И для историка и психолога, коим является автор, это понятный выбор.

Читайте о книги подробнее: Кино изобрели тамплиеры

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