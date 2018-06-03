Вильнюс, 4 июня, 2018, 02:05 — ИА Регнум. «В течение всего срока действия обязательств — восьми лет — будет осуществляться наблюдение за тем, соблюдает ли «Газпром» обязательства. Если «Газпром» не будет их соблюдать, без всяких дополнительных расследований российская компания будет наказана штрафом», — сообщил по этому поводу литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, прибавив, что Литва не перестанет требовать от «Газпрома» полтора миллиарда.

Gaznadzor.gazprom.ru Газпром

Проблема в том, что свой имидж Литва этим делом еще более испортила, внеся очередную характеристику своему образу страны, которая по любому поводу жалуется на угрозу и нарушение ее прав, а во всех своих бедах, включая сугубо внутренние, винит Россию. А то и СССР — который, оказывается, и есть виновник первого места нынешней Литвы среди самых пьющих стран мира.

Читайте подробности в материале: Брюссель заставил Литву капитулировать перед Газпромом

Также обратите внимание на другие статьи Олега Михайлова о политике Литвы.