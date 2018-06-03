Лондон, 3 июня, 2018, 19:24 — ИА Регнум. 13 июня на стадионе «Энфилд» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Хорватии и Бразилии, завершившийся уверенной победой коллектива под руководством Тите.

Robert Cutts Энфилд

Первый гол на экваторе второго тайма забил бразильский лидер «Пари-Сен Жермен» Неймар после передачи Фелипе Коутиньо — 0:1. Через 21 минуту оттянутый форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино удвоил преимущество своей сборной, замкнув ассист Каземиро — 0:2.

Статистика матча (Хорватия/Бразилия)

Удары 10/2

Удары в створ 3/1

Владение 59%/41%

Фолы 4/8

Составы на матч:

Хорватия: Субашич, Врсалько, Чорлука, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Бадель, Крамарич, Ребич.

Бразилия: Бекер, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Виллиан, Жезус.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Крамарич — 13, Перишич — 38, Фернандиньо — 40, Ракитич — 78.

Голы: Неймар 69 — 0:1, Фирмино 90 — 0:2.