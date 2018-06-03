Магнитогорск, Челябинская область, 3 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин требует от своих подчинённых внимания к заявлениям граждан. Об этом он заявил на оперативном совещании в южноуральском городе Магнитогорске, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пишущий человек

Он напомнил собравшимся руководителям следственных управлений о необходимости надлежащим образом рассматривать обращения граждан.

«В результате невнимания к поступающим заявлениям люди обращаются в центральный аппарат Следственного комитета и на личный прием», — сказал председатель СКР. Он призывает руководителей быть внимательными к чаяниям граждан, а также требовательными в этом вопросе по отношению к своим подчинённым.

Добавим, представители центрального аппарата СКР регулярно выезжают в регионы, где ведут личный приём. Один из таких не так давно прошёл в Екатеринбурге. Причём поток жалоб был таким, что представитель СКР принимал граждан несколько суток без сна.

Позднее аналогичный приём прошёл в Челябинской области.

Кроме того, Бастрыкин потребовал от подчинённых обеспечить должный уровень работы в плане возмещения гражданам ущерба, причинённого в результате преступлений. Это необходимо «для защиты интересов граждан и дальнейшего обеспечения исполнения приговора».