Магнитогорск, Челябинская область, 3 июня, 2018, 19:00 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе общий уровень преступности за январь-апрель 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился на 3,3%. Такие цифры глава СКР озвучил на оперативном совещании в южноуральском городе Магнитогорске, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Лукас Кранах. Лукреция. 1533

Всего в регионах Уральского ФО было зафиксировано 61 792 преступления. Из них изнасилований и покушений на них — 164 против прошлогодних 109. Больше всего рост в Свердловской области — с 50 до 104.

При этом на Ямале резко вросло число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть — с 5 до 11. Что же касается раскрываемости, то она находится на уровне. Убийств и покушений на убийство раскрыто 95,3%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть — 98%, а изнасилований и покушений на изнасилование — 96,3%. Это вполне сопоставимо с показателями по стране. сообщают в СКР.

Добавим, в мае о ситуации с преступностью за январь-апрель отчиталась прокуратура Свердловской области. По информации этого ведомства, за этот период в сравнении с прошлым годом стало больше случаев разбоя и бандитизма. Впрочем, общий уровень преступности здесь упал на 3,5%, что примерно соответствует уровню её снижения в целом по УрФО.