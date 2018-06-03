Североморск, Мурманская область, 3 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Мурманской области в озере утонули два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК России (СКР) по региону.

Вода

Трагедия произошла в ночь на 3 июня в Североморске.

«По факту гибели сегодня ночью двух мужчин проводится процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что погибшие мужчины являлись военнослужащими Северного флота.

Другие подробности пока неизвестны.

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