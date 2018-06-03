В Североморске утонули двое мужчин
Североморск, Мурманская область, 3 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Мурманской области в озере утонули два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК России (СКР) по региону.
Вода
Трагедия произошла в ночь на 3 июня в Североморске.
«По факту гибели сегодня ночью двух мужчин проводится процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.
Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что погибшие мужчины являлись военнослужащими Северного флота.
Другие подробности пока неизвестны.
Читайте также: Судно под флагом РФ столкнулось с лодкой, погиб один человек
А также: В Казахстане стартовал купальный сезон: утонули 11 детей