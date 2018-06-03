Киев, 3 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Квартиру руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного 15 мая на Украине, ограбили в Киеве. Об этом, как передает РИА Новости, рассказала жена сотрудника СМИ.

fbhk Ограбление

Злоумышленники «обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем», — рассказала она.

По ее словам, в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали журналиста Кирилла Вышинского. 17 мая Херсонский областной суд арестовал сотрудника СМИ на два месяца, ему инкриминируют государственную измену.

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