Ереван, 3 июня, 2018, 17:52 — ИА Регнум. То, что произошло в Армении, мягко говоря недопустимо в Карабахе, считает первый президент Армении Левон Тер-Петросян, комментируя акции протеста, которые проходят в поседении дни в Степанакерте.

facebook.com/tigran.grigoryan.562 Акция протеста в Степанакерте 3-го июня

В заметке на сайте ilur. am бывший глава государства пишет: «Имею ввиду массовые акции протеста и давление на власти НКР. Они могут иметь плачевные последствия для страны, находящейся в состоянии войны. Не хочу раскрывать скобки, но последствия, уверен, понятны каждому разумному человеку».

По его словам, никто не сможет возразить, что виновники инцидента, который стал причиной массовых недовольств, должны быть наказаны: по этому поводу президент НКР также высказал четкую уверенность.

«Однако выполнение требования об отставке руководителей силовых структур станет тяжелым ударом по властной системе НКР, и наш противник, не колеблясь, им воспользуется. После армии — Служба национальной безопасности и полиция являются важнейшими институтами безопасности Карабаха, которые нельзя подвергать потрясениям».

По мнению Тер-Петросяна, поскольку требования адресованы Бако Саакяну, его слово, независимо от того насколько оно авторитетно, не убедит протестующих. Необходимо, уверен бывший президент Армении, активное вмешательство третьей, нейтральной стороны и призыв восстановить внутриполитическую стабильность в Карабахе и обеспечить бесперебойную работу государственной машины.

«Эта сторона — Республика Армения и ее руководитель Никол Пашинян», — считает Тер-Петросян, напоминая, что с 1993 года Армения провозгласила себя гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

Кроме этого Тер-Петросян напомнил, что подобная ситуация сложилась в Нагорном Карабахе в 1993 году, и чтобы сгладить ее он с тогдашним министром обороны Вазгеном Саркисяном прибыли в Степанакерте и путем серьезных консультации с руководством НКР быстро решили вопрос об укреплении власти и обеспечении стабильности в стране.

«Будем надеяться, что и на этот раз все получится также. Для этого свое влияние в Карабахе также должны использовать Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян и Самвел Бабаян, даже путем немедленного освобождения последнего. Отбросив все разногласия, Бако Саакян не следует оставлять одним».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бытовая драка в Степанакерте 1 июня с участием спецназовца и гражданских лиц завершилась тем, что на место происшествия прибыли 20 сотрудников спецназа и жестоко избили гражданских участников драки. Дежурившие на месте полицейские не только не вмешались в произошедшее, но и задержали избитых, после чего они были доставлены в участок, а после в больницу.

Десятки возмущенных инцидентом граждан перекрыли автомобилями одну из центральных улиц Степанакерта. Участники акций протеста требуют ареста участвовавших в избиении членов спецотряда, а также отставки руководителей прокуратуры, полиции и службы национальной безопасности.