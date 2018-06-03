Калуга, 3 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В Калужской области оптовые цены увеличились на бензин — на 4%, а на дизельное топливо — на 1,6%. Одновременно розничные цены на все виды топлива на АЗС крупнейших операторов за минувшую неделю увеличились на 2,3%, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства конкурентной политики.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

В результате повышения цен на дизельное топливо — солярка впервые перевалила рубеж в 40 рублей за литр, а бензин к этому рубежу вплотную приблизился. Одновременно, в регионе проводится ежегодный областной конкурс на звание «Лучшая автозаправочная станция Калужской области»

Между тем, несмотря на подорожание нефтепродуктов, среди субъектов Центрального федерального округа цены в Калужской области пока самые минимальные. Регион по-прежнему занимает 1-е место по бензину автомобильному (39,79 руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (40,71 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил причины роста цен на топливо в стране. Соответствующее заявление он сделал накануне, 2 июня, в программе «Вести в субботу».

По словам Козака, цены на бензин и дизельное топливо в России увеличиваются в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. При этом Козак подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет.

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