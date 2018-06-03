Киев, 3 июня, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводили «собеседование» с журналисткой РИА Новости в Литве Ириной Высокович, соответствует действительности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

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«Никто ее (журналистку) не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью, — рассказали в пресс-службе. — За это она получила большую сумму денег».

В ведомстве добавили, что Высокович не удалось выполнить «задание», поэтому она распространяет версию о вербовке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня журналистка Ирина Высокович рассказала о том, что сотрудники СБУ пытались ее завербовать в Херсоне, куда она прибыла освещать суд по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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