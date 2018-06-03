Москва, 3 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо ожидает визита президента РФ Владимира Путина в ноябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил председатель народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.

Индонезия

«Насколько я знаю, он ожидает визита Владимира Путина, который собирался посетить Индонезию в ноябре, как я слышал», — сказал Хасан.

В Госдуме проходят двусторонние встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российская Федерация рассматривает возможность предоставления коммерческого кредита Индонезии на закупку 11 истребителей Су-35.