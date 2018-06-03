Мосальск, Калужская область, 3 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Мосальском районе Калужской области в ходе прокурорской проверки была выявлена неисправность системы противопожарной защиты в здании, принадлежащем ООО «Омега».

Дарья Драй ИА REGNUM Огнетушитель в магазине

Как сообщил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора района Владимир Цыбрук, в двух зданиях учреждений культуры Мосальского района обнаружены помещения, которые не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В зданиях поликлиники, скорой помощи и лечебного корпуса центральной районной больницы не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов (акты водоотдачи отсутствуют); не принято должных мер для переработки планов эвакуации людей при пожаре, а помещения 3 фельдшерско-акушерских пункта не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Отметим, что много нареканий у прокуратуры к противопожарной защите помещений мосальского дома-интерната для престарелых и инвалидов и к районной гостинице «Юбилейная», где помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителей организации и предприятий, не заботящихся о противопожарной безопасности внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области возбудили 245 дел о нарушении пожарной безопасности. По результатам проверок судом рассматриваются 11 исковых заявлений прокуроров об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в которых поставлен вопрос о приостановлении деятельности соответствующих организаций.

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