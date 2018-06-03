Киев, 3 июня, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Украина по качеству дорог находится в одном ряду с Гаити, Гвинеей и Мавританией, сказано 3 июня в статье издания «Зеркало недели» со ссылкой на данные Всемирного экономического форума.

Разбитая дорога

Авторы статьи — эксперты в области строительства Николай Ярмоленко и Константин Кравченко — согласны, что украинский климат неблагоприятно влияет на качество дорог, однако ситуация в Польше и Словакии, с их точки зрения, говорит о том, что проблема не в климате:

«В Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше. В Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза. Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве», — отмечают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, при существующих темпах работы, для ремонта дорожной сети Украины понадобится около шестидесяти лет.

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