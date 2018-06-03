Верхотурье, Свердловская область, 3 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. В исправительной колонии №53 Свердловской области погиб заключённый. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении ФСИН России по региону.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Колония общего находится в районе города Верхотурья. По информации пресс-службы областного управления ФСИН, заключённый был найден 3 июня в душевой комнате карантинного отряда. Его доставили в медсанчасть колонии, где медики констатировали смерть.

Известно, что заключённый был осуждён за незаконный оборот наркотических средств. Его приговорили к трём с половиной годам колонии.

Некоторые местные СМИ сообщают о массовой драке. В управлении ФСИН опровергают эту информацию. Установлено. что между ним и двумя другими заключёнными, выведенными для уборки отряда, возникла конфликтная ситуация.

На место срочно прибыл начальник областного ГУ ФСИН Александр Фёдоров. Назначена служебная проверка.