Калуга, 3 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Фирма АВИВ». Организация занимается производством металлических конструкций, мебели и другой деятельностью. Об этом 3 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Артем Чуйков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, серая зарплата, коррупция

По его словам, с ноября 2015 по сентябрь 2017 года работникам данной организации не выплачена заработная плата. По этому поводу, следователи запросили сведения о движении денежных средств по расчетным счетам организации, сведениях об имущественном положении руководства фирмы, устанавливается точное количество потерпевших и сумма задолженности. Главной задачей следствия является погашение образовавшейся задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области к 1 марта 2018 года достигла порядка 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.

«Задолженность по заработной плате в регионе высокая, и здесь необходимо проявить настойчивость министерству экономики, необходимо помочь предприятиям в поиске инвесторов. Есть нарушения, и большая часть зарплаты выплачивается в конвертах. Та заработная плата, которая отображается в ведомостях, не отвечает реалиям. Эта категория граждан оказывается незащищенной», — считает губернатор области Анатолий Артамонов.

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