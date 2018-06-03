Красноярский край, 5 октября, 2005, 13:42 — ИА Регнум. Директор государственного заповедника "Столбы" Алексей Кнорре считает, что посещение заповедника в будущем необходимо сделать платным. Об этом он заявил на заседании комиссии Заксобрания по природным ресурсам и экологии. "В дни празднования юбилея "Столбов" заповедник посещало по 10-15 тысяч человек. Не пора ли заповеднику зарабатывать деньги? Я думаю, что в этом нет ничего плохого. За год, за два люди привыкнут к плате за вход на "Столбы". Единственная проблема в том, что туристско-экскурсионную зону заповедника практически невозможно загородить, и люди будут просто-напросто протаптывать новые дорожки в лесу", - отметил Кнорре.

Отметим, что государственный заповедник сегодня в основном зарабатывает на штрафах и исках, предъявленных к правонарушителям, на платной автостоянке и экскурсионном обслуживании. Из федерального бюджета на содержание и работу заповедника выделяется 7 млн. рублей в год. По мнению директора, заповедник при таких условиях развиваться не может.

Напомним, в 2005 году государственному природному заповеднику "Столбы" исполнилось 80 лет. Площадь заповедника - 47,2 тысячи га. Экскурсионно-туристическая зона занимает 3% земель заповедника.