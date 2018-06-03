Киев, 3 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Принять предложенные украинской властью меры по решению конфликта с венгерским населением Закарпатья, либо готовиться изучать родной язык факультативно. С таким призывом выступила украинская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала Zik. Видеозапись программы была опубликована 3 июня на странице писательницы в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто там, Порошенко, нацизм, фашизм, бандеровщина

В комментарии к видеозаписи Ницой отметила, что проблема украинцев в том, что они не дают «врагам по рогам».

«Как можно ассимилироваться и забыть свой язык, если на этом языке будут изучать предметы в школе в течение 10 лет? Десять лет они изучают предметы на венгерском языке», — возмутилась писательница в студии телеканала Zik.

«Либо вы соглашаетесь на эту модель, либо нам украинцам надоест, мы сметем к чертовой собачьей матери эту власть и будете вы учить свой венгерский язык на факультативах», — пригрозила Ницой гостю студии, представлявшему интересы венгерских жителей Закарпатья.

Напомним, конфликт Украины и Венгрии возник после принятия Украиной закона «Об образовании» в сентябре 2017 года. Закон лишил венгерское население Закарпатья возможности получать образование на родном языке, что привело к обвинениям Украины в насильственной ассимиляции национальных меньшинств.

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Напомним, Лариса Ницой стала известна благодаря серии скандалов вокруг русского языка. Она многократно возмущалась тем, что Киев переполнен «иностранцами из Тамбова» — то есть русскоязычными киевлянами, а однажды бросила мелочь в лицо кассиру, которая отказалась обслуживать русофобку на украинском языке.

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