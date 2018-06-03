Москва, 3 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Монголия намерена поддержать заявку России на проведение ЭКСПО-2025. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил председатель Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Миеэгомбо Энхболд в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Миеэгомбо Энхболд

«Мы планируем поддерживать РФ (в желании провести) ЭКСПО в 2025 году, и в нынешнем ноябре в Париже будем поддерживать (при голосовании). Уже вышло решение правительства, что будем поддерживать», — заявил Энхболд.

Монголия и Россия традиционно поддерживают друг друга на международном уровне и на международных мероприятиях, подчеркнул он.

Володин поблагодарил Энхболда за «партнерскую позицию» Монголии по этому вопросу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что Мексика поддержит заявку России при выборе города, где пройдет всемирная выставка ЭКСПО-2025, заявил председатель палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгар Ромо Гарсиа в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В Госдуме проходят двусторонние встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма».