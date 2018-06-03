Кигали, 3 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Власти Руанды считают, что Российская Федерация смогла бы сыграть ключевую роль в сфере миротворчества в Африке. Об этом сегодня, 3 июня, заявил министр иностранных дел Руанды Луиз Мушикивабо на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Mid.ru Сергей Лавров и Луиз Мушикивабо

По словам министра Мушикивабо, Руанда очень бы хотела теснее сотрудничать с Россией в укреплении мира и безопасности на Африканском континенте.

«Мы полагаем, что Россия могла бы сыграть ключевую роль, в частности, в миротворчестве в Африке», — сказал глава МИД Руанды.

Мушикивабо напомнил, что Россия и Руанда уже работали вместе ранее. Нынешний визит Лаврова власти Руанды считают важным шагом в развитии двусторонних отношений.

«Мы договорились, что будем чаще видеть друг друга в наших столицах и мы будем организовывать президентский визит», — сказал глава внешнеполитического ведомства Руанды.