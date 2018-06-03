Мадрид, 3 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Помолиться за получение томоса об автокефалии призвал украинцев Испании президент Украины Петр Порошенко 3 июня в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Победа — это не только освобождение украинской земли. Победа — это когда впервые, более чем за 300 лет, на Украине появился реальный шанс создать единую поместную православную и главное украинскую церковь», — заявил Порошенко.

Напомним, в средине апреля текущего года Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать специальный документ (томос) об автокефалии православной церкви на Украине.