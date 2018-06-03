Сидней, Австралия, 3 июня, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Торговые барьеры и ограничения, которые создают власти США, представляют реальную угрозу для всей мировой авиаиндустрии. Об этом сегодня, 3 июня, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк, сообщает Reuters.

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«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, являются плохими новостями не только для мировой экономики, но конкретно для этой отрасли», — сказал де Жюньяк в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее (Австралия).

На том же мероприятии коммерческий директор одной из двух крупнейших мировых авиастроительных корпораций Airbus Эрик Шульц напомнил, что авиационная промышленность обеспечивает людям возможность свободно путешествовать.

«Это мировая промышленность. Принятые меры отрицательно скажутся на ней, так как они создадут ограничения для всех, включая наших клиентов», — пояснил Шульц.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз в свою страну стали и алюминия. Он обосновал такие меры соображениями национальной безопасности. По сути, политика Трампа, хоть и непоследовательно, но ломает многим казавшиеся незыблемыми константы глобализации. Введение заградительных пошлин в условиях современно глобальной экономики неминуемо приведет к многочисленным торговым войнам, которые уже разворачиваются.