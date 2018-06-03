Луганск, 3 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Трое военнослужащих 72-й бригады ВСУ 2 июня подорвались на собственной мине, заявил 3 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает Луганский Информационный Центр.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Самоподрыв

«По данному факту назначено расследование, по итогам которого командование соединения планирует списать небоевые потери личного состава на результаты обстрелов со стороны Народной милиции Республики», — добавил представитель ЛНР.

Напомним, что в конце 2017 года Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 по 2017 год небоевые потери ВСУ в Донбассе составили более 10 тыс. солдат ВСУ.