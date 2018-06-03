Москва, 3 июня, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Отреагировать на попытку вербовки украинскими спецслужбами корреспондента «РИА Новости» Ирины Высокович призвал международное сообщество МИД Российской Федерации 3 июня на своем официальном сайте.

yoshiffles Молчать!

«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — сказано в комментарии внешнеполитического ведомства России.

В МИДе также призвали немедленно освободить задержанного на Украине руководителя «РИА Новости» Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения.

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Напомним, 1 июня сотрудники СБУ похитили корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович и заставили подписать документ о готовности шпионить за коллегами в интересах украинских спецслужб.