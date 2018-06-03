Екатеринбург, 3 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» в Екатеринбурге к 14:00 поместному времени (12:00 мск) поступило четыре жалобы. Об этом журналистам заявил секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий.

Sverdlovsk.er.ru Праймериз

По его словам, две жалобы касались Железнодорожного района. В них речь шла о выносе бюллетеней со счётных участков. Якобы таким образом пытались организовать голосование за Александра Колесникова, ранее снятого с праймериз.

Ещё две жалобы подал один человек. Он заявил о факте подвоза избирателей и об угрозах физической расправой. Отметим, последнюю жалобу сейчас рассматривают сотрудники полиции.

Виктор Шептий отметил. что на счётных участках нет ни подкупов, ни каких-либо других нарушений. В то же время поступает информация о том. что возле счётных участков идёт выдача неких купонов.

«Один такой случай мы уже разбирали — когда была жесткая привязка к кандидату Александру Колесникову, мы его из бюллетеней вычеркнули. И если в других случаях также будет осуществляться привязка к конкретным кандидатам — будут приняты соответствующие решения. Мы имеем на это право и завтра», — добавил Шептий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июня, в Екатеринбурге идёт внутрипартийное голосование «Единой России» по кандидатам на выборы депутатов городской думы. Всего в списке праймериз значатся 186 человек.

Сами выборы в гордуму пройдут 9 сентября.