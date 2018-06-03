Лондон, 3 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В Лондоне начали составлять проскрипционные списки неблагонадежных лиц, благосостояние которых вызывает много вопросов и чьими делами начало заниматься национальное криминальное агентство Великобритании. По данным газеты The Times, на данный момент в списке находятся 120−140 человек.

Цитата из к/ф «Не может быть!». реж Леонид Гайдай. 1975. СССР Да,да,да, полная спешная распродажа и всё!

При этом издание отмечает, что большинство фигурантов данного списка — русские, или люди, чьи активы каким-то образом связаны с Россией.

Источник Times подчеркнул, что инцидент в Солсбери значительно ускорил работу британских правоохранительных органов с «нелегальными финансами коррумпированных элит». Объемы этой работы велики констатировал источник.

Напомним, с начала 2018 года в Великобритании начал действовать закон, который разрешает властям королевства требовать разъяснений об источниках происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не может внятно объяснить происхождение своего богатства, его имущество может быть арестовано.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка после принятия этого британского закона выразил надежду, что Лондон будет применять этот закон «в соответствии с нормами цивилизованного государства», то есть вернет те незаконно выведенные из России средства, а не заберет их в свой бюджет. Чайка напомнил, что с 2002 года Россия направила Великобритании свыше 60 запросов о выдаче лиц, которые в РФ обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений.

Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не дала четкого ответа о том, как будут использовать конфискованные средства, она лишь сказала, что «рассматриваются разные варианты».