Киев, 3 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. О нецелесообразности лечения онкобольных украинцев за рубежом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский на заседании в Счётной палате Украины. Расшифровку стенограммы опубликовал 2 июня Онкологический портал Украины.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

На заседании рассматривался отчет о результатах государственной программы лечения украинцев за рубежом.

«Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке — 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвёртый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов», — заявил Александр Линчевский.

Заместитель министра отметил, что пересадка почки или сердца также бессмысленна, поскольку не продолжает жизнь больного на неопределенный срок.

«Мы даем шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше», — пояснил Линчевский.

Заместитель министра отметил, что в выборе между сотней пациентов, которые точно умрут без надлежащего лечения на Украине и тысячами пациентов, которых за те же деньги можно вылечить в пределах страны, не имеет красивого решения.

Напомним, с 1 апреля 2018 года на Украине началась медицинская реформа. По ее итогам большинство медицинских услуг для украинцев станут платными. Изменения, в частности, затронут скорую помощь. В составе бригадах скорой помощи не будет врачей, а только парамедики, чьей задачей является не лечение, а доставка больного в больницу. Бесплатно вызвать скорую помощь можно лишь в экстренных случаях, к каковым не относятся высокая температура или аллергия. Платный вызов скорой помощи в Киеве обойдется около 2000 гривен.

Отметим, что по данным Пенсионного фонда Украины средняя пенсия в Киеве в 2017 году составила 2408 гривен.

Напомним также, что в конце марта 2018 года и.о. министра здравоохранения Украины гражданка США Ульяна Супрун предложила отменить ежегодную флюорографию, заменив ее анкетированием.