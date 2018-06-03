Махачкала, 3 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись спецоперации по нейтрализации главаря банды боевиков в Дагестане.

Цитата из видео «В Дагестане убит главарь цумадинской банды». stavropolye.tv Ликвидация

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Цумадинском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики проводят операцию по поиску боевиков и их пособников.

Позже стало известно, что в ходе спецоперации был убит главарь банды, оказавший вооружённое сопротивление. Уточняется, что боевик, который был обнаружен в лесном массиве вблизи поселка Кванада, отказался сложить оружие, вступил в перестрелку с силовиками и был нейтрализован.

В видеоролике, распространённом НАК, показаны события сразу после боестолкновения.