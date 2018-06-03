Москва, 3 июня, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Возобновление производства в России тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в новом облике — вполне решаемая задача. Об этом сегодня, 3 июня, заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил», сын бывшего вице-премьера, а ныне главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — Алексей Рогозин.

Михаил Соловьев. Слава советскому народу — творцу могучей авиации. 1954

Рогозин-младший отметил, что самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всём мире. Две трети всех «Русланов» были произведены на заводах в Ульяновске.

«Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — сказал Рогозин.

Напомним, ранее командующий военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявлял о том, что российские власти рассматривают вопрос о возобновлении производства тяжелых транспортных самолетов.