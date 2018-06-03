Москва, 3 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. РФ в ближайшее время ратифицирует соглашение с Евросоюзом по приграничному сотрудничеству в регионе Балтийского моря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Парламентской конференции Балтийского моря Йоргена Петтерссона в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

Kremlin.ru Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё

Пивненко подчеркнула, что вопрос сотрудничества между РФ и Финляндией сегодня широко обсуждается, особенно в сфере приграничного сотрудничества.

«В 2017 году Госдума приняла очень важный закон о приграничном сотрудничестве и теперь, как отмечалось на заседании комитета финскими учеными, мы ожидаем внесения в Госдуму протокола о ратификации соглашения между Европейским союзом и РФ по приграничному сотрудничеству. Это очень важно, поскольку это международные средства, которые направлены на важные и нужные проекты в регионе Балтийского моря», — отметила Пивненко.

Она также обратила внимание Вячеслава Володина на то, что в ситуации санкций и международной нестабильности, Финляндия все время выступала за конструктивный диалог и работу с РФ.

«Благодаря позиции Финляндии, несмотря на санкции и определенные политические катаклизмы, которые сегодня инициируются против РФ, Финляндия добилась того, чтобы не было никаких санкций и ограничений по проектам приграничного сотрудничества», — заявила Пивненко, поблагодарив председателя Парламентской конференции Балтийского моря за такую позицию.