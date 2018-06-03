Москва, 3 июня, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон подарил спикеру Госдумы Вячеславу Володину книгу об истории отношений России и Аландских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Крепость Бомарсунд. Атлас крепостей Российской империи

«У России и Аландских островов многолетняя история, здесь находился форпост Российской Империи. В этой связи я хочу подарить Вам книгу об истории наших взаимоотношений», — обратился Петтерссон к Володину.

На островах находится консульство РФ и 12 июня, в День России, там пройдёт торжественный приём.

В Госдуме проходят двусторонние встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма».