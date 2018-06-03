Москва, 3 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Мексика поддержит заявку России при выборе города, где пройдет всемирная выставка ЭКСПО-2025. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил председатель палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгар Ромо Гарсиа в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Exporussia2025.com ЭКСПО 2025

Володин попросил Мексику поддержать российскую заявку на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

«Конечно, можете рассчитывать на нашу поддержку в отношении России в этом важном голосовании», — сказал Гарсиа.

В Госдуме проходят двусторонние встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма».

Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок положительно оценили опыт Екатеринбурга по проведению крупных мероприятий и назвали проект ЭКСПО-2025, предложенный российской стороной, целесообразным с экономической и политической точек зрения.