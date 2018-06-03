Париж, 3 июня, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил, что его королевства готово начать войну против Катара, если тот закупит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сегодня, 3 июня, пишет французская газета Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Наготове

Напомним, ранее посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя говорил о том, что его страна рассматривает возможность покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В своем письме к Макрону король Саудовской Аравии выражает глубокую обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Король Салман полагает, что ЗРК С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и это неминуемо приведет к эскалации.

Если Катар решится на данный шаг, а Москва продаст С-400, то Саудовская Аравия была бы готова принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия.

В письме король также просит Макрона предотвратить продажу С-400 и сохранить стабильность в регионе.

Примечательно, что в 2017 году Саудовская Аравия и сама договорилась с Россией о приобретении С-400.