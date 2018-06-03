Москва, 3 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Россия и Мексика в ближашее время обсудят вопрос об установлении безвизового режима для граждан обеих стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на двусторонней встрече с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромо Гарсиа в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Календарь майя

«Сегодня особую значимость приобретает вопрос об установлении безвизового порядка для поездок граждан наших стран. Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такое соглашение. Нам, конечно, было бы крайне важно обсудить этот вопрос с вами, учитывая результативность наших торговых связей и экономических отношений. Это всё поможет развитию отношений между нашими народами и нашими странами», — заявил Володин.

Глава палаты депутатов генерального конгресса Мексики в свою очередь отметил, что его страна готова к обсуждению этого вопроса и надеется отказаться от ненужных бюрократических процедур.

«Мы готовы к диалогу, я могу это сказать и со стороны госпожи посла, и со стороны наших властей. Было бы интересно обменяться мнениями по проблемам наших коммерческих связей, и было бы интересно наладить обмен в сфере торговли и туризма и обойти эти бюрократические проволочки, которые стоят на нашем пути», — заявил Эдгар Ромо Гарсиа.

Международный форум «Развитие парламентаризма» пройдет в Москве 4−5 июня и соберет более 500 участников из разных стран мира. Порядка 400 делегатов форума составят парламентарии из 97 стран.