Калининград, 3 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Для эффективного функционирования Свободной экономической зоны в Крыму можно взять опыт Калининградской особой экономической зоны в плане сегментации инвестиционного порога резидентов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал президент межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» Юрий Айрапетян, прибывший в Калининград для открытия регионального отделения организации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весн Рыбак. Крым, Севастополь

«Сегодня на территории Крыма работает Свободная экономическая зона, рассчитанная для малого и среднего бизнеса. Но, по мнению ФНС, предположительное соотношение инвестиций и преференций недостаточно эффективное», — сказал Айрапетян.

По словам собеседника ИА REGNUM, основная проблема связана с тем, что у 10−15% резидентов крымской СЭЗ объём полученных преференций значительно превышает суммы заявленных инвестиций. Так, в 2017 году объём преференций, использованных участниками СЭЗ, превысил 7 млрд рублей. В 2018 году эта сумма может увеличиться до 10 млрд рублей.

«Как один из вариантов урегулирования ситуации я бы предложил сегментировать инвестиционный порог резидентов», — сказал Айрапетян, приведя пример Калининград.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что сегодня для резидентов ОЭЗ в Калининградской области действует разная шкала вхождения в особую зону.

Для компаний, реализующих проекты в туристско-рекреационной, санаторно-курортной сферах, а также в рыболовном, рыбоводном и сельском хозяйстве, минимальный порог инвестиций составляет 50 млн рублей; для инвесторов в медицинском секторе — 10 млн рублей; для IT-бизнеса — 1 млн рублей.

Сравнивая условия ведения мелкого и среднего предпринимательства в Калининграде и Крыму, Юрий Айрапетян заметил одно сходство — окружение регионов, как он выразился, «недружественными государствами», что накладывает отпечаток на развитие бизнеса.

«Но если Калининград окружен не совсем дружественными государствами, с которыми в экономической сфере сотрудничать всё же можно, то Крым соседствует далеко с недружественной, всем вам известной, страной. И люди просто боятся выстраивать совместный бизнес из-за политической ситуации», — сказал глава «Новой формации».