София, 3 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В Болгарии местные власти намерены усыпить беременную корову только за то, что она «незаконно» пересекла границу Европейского союза. Об этом сегодня, 3 июня, пишет газета The Independent.

Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР Корова

Оказалось, что беременная корова отбилась от своего стада и случайно перешла границу с Сербией, которая не является членом Европейского союза. Вскоре животное было найдено и возвращено владельцу, но болгарские чиновники безапелляционно заявили, что корову необходимо срочно усыпить.

Дело в том, что по правилам, которые установила Европейская комиссия, при проводе коровы через пункт пропуска на границе необходимо предоставить документ, который бы подтверждал, что животное полностью здорово.

В ситуацию вмешался член Европейскоого парламента Джон Флэк. Он написал письмо премьер-министру Болгарии Бойко Борисову с просьбой не убивать корову.

«Несомненно, это тот случай, когда прагматизм должен восторжествовать над чётким следованием правилам», — заявил депутат.

В сети интернет даже появилась петиция в поддержку животного.