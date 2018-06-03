Москва, 3 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. «Единая Россия» проводит Единый день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты глав региональных и муниципальных уровней в 28 регионах страны. ПГ является обязательной процедурой для всех претендентов на участие в выборах от партии.

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Всего было подано 6275 заявлений, из них зарегистрировано 5687 человек. 588 претендентов выбыли из кампании, так как они забрали документы или не приняли участие хотя бы в двух дебат-площадках. Итоговый конкурс составляет 4,8 человека на место от количества зарегистрированных заявлений. Среди зарегистрированных участников беспартийными являются почти 50%. Действующими депутатами является 277 человек, остальные участники — это общественники, представители социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

Как рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, для участия в ПГ было подано 6275 заявлений от участников.

«В прошлом году конкурс составлял 3,5 человека на место, в этом — уже 4,8. Это свидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов, которая является доступным «социальным лифтом» для всех людей», — пояснил он.

По словам Андрея Турчака, партия заинтересована в новых лицах, в молодых, амбициозных людях, неравнодушных к проблемам жителей своего региона.

«В этом году для прозрачности самой процедуры во всех регионах предварительное голосование проходит по первой, самой открытой модели, когда кандидатов выбирают жители. Для нас важно, что претендентов определяют не партийцы и не партийное руководство, а сами люди, которые 9 сентября придут уже на избирательный участок и увидят в бюллетене фамилию того кандидата, которого они сами определили», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак особо отметил, что «Единая Россия» заинтересована в открытости и легитимности голосования, если будут выявлены существенные нарушения, влияющие на итог голосования, то такие результаты будут аннулированы.

«ЦИК партии будет внимательно следить, чтобы в партийных списках на выборах 9 сентября оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании, и не иначе», — сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что нововведением этого года стало электронное голосование, в котором приняли участие 139 930 человек.

«Считаю этот опыт успешным и предлагаю его продолжить в следующем году. К выборам в Госдуму в 2021 году у нас уже будет апробированная и максимально надежная система для онлайн-голосования», — отметил он, добавив, что также в этом году в пилотном режиме был запущен проект «ПолитСтартап», который будет продолжен после процедуры ПГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах — выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 — по избранию депутатов административных центров, в 8 — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 100 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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