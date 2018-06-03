Москва, 3 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить вопрос налаживания прямого авиасообщения между Россией и Уругваем, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в закате

Председатель Сената Уругвая Лусио Тополански в ходе встречи с Володиным обратила внимание на то, что у Москвы нет прямых авиарейсов с ее страной.

«Давайте этот вопрос изучим и, возможно, найдем его решение, исходя из того, что, действительно, наши экономические отношения сейчас все больше и больше развиваются», — предложил Володин.

Спикер Госдумы уверен, что проблема прямого авиасообщения с Уругваем может быть решена. С учетом того, что отношения между странами развиваются в позитивном ключе, «это движение необходимо закреплять, в том числе через средства коммуникации», отметил Володин.

Председатель Сената Уругвая Тополански во главе делегации Уругвая прибыла на открывающийся 4 июня в Москве Международный форум «Развитие парламентаризма».