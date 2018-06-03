Москва, 3 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Большом форуме добровольцев, прошедшем в столичном парке «Сокольники», сообщил, что число волонтеров в России превысило 7 млн человек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры

В своем выступлении Сергей Кириенко отдельно поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу.

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