Киев, 3 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. 62 населённых пункта во Львовской области остались без электричества, сообщила 3 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В службе рассказали, что 2−3 июня из-за сильного дождя и ветра сработала система защиты линии электропередач. Специалисты облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, 31 мая жители одного из районов Запорожья перекрыли трассу Харьков-Симферополь с требованиями возобновить подачу электроэнергии в 2000 домов города.