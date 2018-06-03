Соледар, ДНР, 3 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Более 220 боеприпасов выпустила украинская армия по территории Донецкой народной республики за прошедшие сутки, заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов 3 июня, сообщает агентство ДАН.

Бёклин Арнольд. Война. 1897

Украинские войска использовали гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Под обстрел попали населенные пункты: Белая Каменка, Васильевка, Гольмовский, Докучаевск, Зайцево, Ленинский, Николаевка и Широкая Балка. Пострадали также окраины Горловки.

В СЦКК уточнили, что всего за прошедшие сутки по территории ДНР выпущено 222 единицы боеприпасов, а Украина нарушила режим прекращения огня 20 раз.

Напомним, двумя сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 56 снарядов, и нарушили перемирие трижды, что говорит о росте напряжения в зоне конфликта.