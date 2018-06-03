Пекин, 3 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики предупредили, что в том случае, если власти США всё-таки решаться ввести пошлины на товары, произведенные в Китае, то ранее достигнутые торговые договорённости между Пекином и Вашингтоном не будут иметь силы. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 3 июня, министерство коммерции Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай vs США

«Если американская сторона примет торговые ограничительные меры, в том числе повышенные таможенные пошлины, то все достигнутые договорённости по итогам торговых переговоров не будут иметь силы», — заявили в китайском министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр торговли США Уилбур Росс прибыл в Китай на очередной раунд двусторонних консультаций по торговым вопросам.

Напомним, президент США Доональд Трамп ещё в период своей предвыборной кампании не раз заявлял, что он приложит все усилия, чтобы вернуть американский капитал обратно в США. Прежде всего это касается американского капитала в Китае. По всей видимости одним из способов осуществить свое предвыборное обещание Трамп считает введение пошлин на товары, произведенные на территории Китая.